Beşiktaş Gaziantep karşı karşıya
Süper Lig'in önemli maçında şampiyon adayı Beşiktaş, Gaziantep'le karşılaşıyor.
Süper Lig'in önemli maçında şampiyon adayı Beşiktaş, Gaziantep'le İstanbul'da karşılaşıyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.
GAZİANTEP: Günay, Tosca, Djil, Miranda, Olkowski, Vetrih, Osama, Güray, Maxim, Dicko, Kenan.
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