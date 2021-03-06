Beşiktaş Gaziantep karşı karşıya

Süper Lig'in önemli maçında şampiyon adayı Beşiktaş, Gaziantep'le karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 18:13
Beşiktaş Gaziantep karşı karşıya
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Süper Lig'in önemli maçında şampiyon adayı Beşiktaş, Gaziantep'le İstanbul'da karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.

GAZİANTEP: Günay, Tosca, Djil, Miranda, Olkowski, Vetrih, Osama, Güray, Maxim, Dicko, Kenan.


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