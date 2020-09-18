Beşiktaş Gökhan Töre'yi açıkladı
Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alan Gökhan Töre yeniden Beşiktaşlı oldu.
Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti.
Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre'nin lisansını çıkardığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu ile opsiyonlu sözleşme imzalandı.
Gökhan Töre Beşiktaş'ta yıldızlaşmış daha sonra Yeni Malatyaspor'a gitmişti.
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