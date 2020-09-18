Beşiktaş Gökhan Töre'yi açıkladı

Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alan Gökhan Töre yeniden Beşiktaşlı oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 19:03
Beşiktaş Gökhan Töre'yi açıkladı
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Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti.

Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre'nin lisansını çıkardığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu ile opsiyonlu sözleşme imzalandı. 

Gökhan Töre Beşiktaş'ta yıldızlaşmış daha sonra Yeni Malatyaspor'a gitmişti.


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