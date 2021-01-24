Beşiktaş-Göztepe maçında gol var
Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ile Göztepe Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.
16. dakikada Larin topu ağlara gönderdi, ancak Josef'in pasında hakem ofsaytı belirledi.
33. dakikada Aboubakar Ghezzal'ın pasını göğsü ile düzeltip ağlara gönderdi: 1-0. Ancak VAR uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
39. dakikada Tripic çok sert vurdu: 0-1.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, N’Koudou, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Rıdvan, Serdar, Gökhan
GÖZTEPE: İrfan Can, Mihokevic, Titi, Halil, Soner, Ndiaye, Tripic, Zulj, Berkan, Nwobodo, Paluli
YEDEKLER: Megyeri, Kerim, Aşpaslan, Kubilay, Ideye, Diabate, Atınç, Burekovic, Beykan, Napoleoni
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