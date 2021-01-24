Beşiktaş-Göztepe maçında gol var

24 Ocak 2021 Pazar, 19:03

Beşiktaş ile Göztepe Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

16. dakikada Larin topu ağlara gönderdi, ancak Josef'in pasında hakem ofsaytı belirledi.

33. dakikada Aboubakar Ghezzal'ın pasını göğsü ile düzeltip ağlara gönderdi: 1-0. Ancak VAR uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

39. dakikada Tripic çok sert vurdu: 0-1.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, N’Koudou, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Rıdvan, Serdar, Gökhan

GÖZTEPE: İrfan Can, Mihokevic, Titi, Halil, Soner, Ndiaye, Tripic, Zulj, Berkan, Nwobodo, Paluli

YEDEKLER: Megyeri, Kerim, Aşpaslan, Kubilay, Ideye, Diabate, Atınç, Burekovic, Beykan, Napoleoni