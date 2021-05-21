Beşiktaş Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın milli forveti Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.
TRT Spor'un haberine göre gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yarım sezon Galatasaray'da forma giyen milli golcü Halil Dervişoğlu'nu istiyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve Brenford'da dönen Halil Devişoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 2 asist üretti.
Galatasaray ile Brenford arasındaki anlaşmada Halil için satın alma opsiyonu bulunmuyor.
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