Hugo Rodallega Manisa FK, yolunda
Bu sezon attığı gollere rağmen Denizli'yi kurtaramayan Rodallega, gelecek sene Manisa FK forması giyebilir.
Geride bıraktığımız sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Tarzanlar, Süper Lig’in en başarılı yabancı golcülerinden Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı.
AKHİSAR YILLARINDAN MANİSA'YA AŞİNA
Fanatik’ten Ömer Necati Albayrak’ın haberine göre, Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı yıldız, Tarzanların teklifini kabul etti. Süper Lig’den birçok takımın da talip olduğu Rodallega, daha önce Akhisarspor formasıyla maçlarını oynadığı Manisa şehrini seçti.
MANİSA, RODALLEGA'YI AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR
35 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Hugo Rodallega, 2020-21 sezonunda attığı 14 golle Denizlispor’un en skorer ismi olmasına karşılık takımını ligde tutmayı başaramamıştı.
Geride bıraktığımız sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere de hızlı bir giriş yaptı. Tarzanlar, Süper Lig’in en başarılı yabancı golcülerinden Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı.
AKHİSAR YILLARINDAN MANİSA'YA AŞİNA
Fanatik’ten Ömer Necati Albayrak’ın haberine göre, Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı yıldız, Tarzanların teklifini kabul etti. Süper Lig’den birçok takımın da talip olduğu Rodallega, daha önce Akhisarspor formasıyla maçlarını oynadığı Manisa şehrini seçti.
Manisa, Rodallega'yı açıklamaya hazırlanıyor
35 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Hugo Rodallega, 2020-21 sezonunda attığı 14 golle Denizlispor’un en skorer ismi olmasına karşılık takımını ligde tutmayı başaramamıştı.
Kaynak: Ajansspor
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