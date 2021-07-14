Volkan Demirel kimdir, Fenerbahçe'de kaç sene oynadı?

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:07

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, başkan Ali Koç ile bugün yaptığı basın toplantısında artık yuvadan uçma vaktinin geldiğini belirterek, ileride geri dönmek üzere kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Volkan Demirel, Kartalspor altyapısında yetişti ve 2002-2003 sezonunda 17 yıl formasını giyeceği Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Fenerbahçe’de kalecilik kariyerine 29 Haziran 2002'de TSV Dorfen ile yapılan hazırlık maçı ile başlayan Volkan Demirel, Rüştü Reçber’in sakatlanmasıyla 2003 yılında Fenerbahçe ile ilk resmi maçına çıktı.

FENERBAHÇE KALESİNDE 17 YIL

2002 yılından 2019 yılına kadar Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 396 maça çıktı. Deneyimli eldiven, 17 yıl boyunca aralıksız forma giydiği kulübünde 5 Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

2003 yılından itibaren 17 yıl aralıksız Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, 2019 yılında Fenerbahçe kalesine veda etti. Deneyimli kaleci, kalecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenör görev yapmaya başladı. Volkan Demirel, 14 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

MİLLİ TAKIMDA OLAYLI JÜBİLE

2001 yılında ilk kez U-20 Milli Takımı’na çağırılan Volkan Demirel, burada kendini ispatlayarak 2004 yılında Türkiye Millî Takım formasıyla ilk maçına çıktı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklar ve küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk etti ve o tarihten itibaren millî takım kariyerini sonlandırdı.