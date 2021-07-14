Fenerbahçe'den "kripto para" sitelerine dair açıklama
Fenerbahçe, kulüple bağlantısı olmayan kripto para sitelerine itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan ve Fenerbahçe ismini taşıyan kripto para oluşumlarının kulüple bağlantısının olmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor;
Kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."
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