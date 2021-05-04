Beşiktaş hem taraftarını, hem de yatırımcısını sevindirdi
Borsa İstanbul'da spor endeksi değer kaybederken, Süper Lig'de bitime üç hafta kala liderliğini sürdüren Beşiktaş değer kazanan tek kulüp oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri nisanda yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı. Derlenen verilere göre, spor endeksi, nisanda yüzde 6,7 değer kaybetti.
Ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısına yüzde 1,08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı. Mart ayında hisseleri yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş, böylece Borsa İstanbul'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu. Beşiktaş, nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu. Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran Beşiktaş, yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe Futbol AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri azalış kaydetti. Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 5,7, Trabzonspor yüzde 10,9 Galatasaray yüzde 14,6 kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 108,4 ile yine Beşiktaş oldu. Bu dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,3, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 23 değer kaybetti.
BORSANIN EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, nisan ayını 2 milyar 830 milyon 828 bin TL piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 2 milyar 20 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 701 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 940 milyon TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin nisan ve mart ayı değerleri, nisan ayı ve 2020 sonuna göre getirileri ile piyasa değerleri şöyle:
|Şirket
|2020 Aralık kapanış fiyatı (TL)
|2021 Mart kapanış fiyatı (TL)
|2021 Nisan kapanış fiyatı (TL)
|2021 Nisan aylık değişim (yüzde)
|2020 sonuna göre fark (yüzde)
|Piyasa değeri (TL)
|Beşiktaş
|4,04
|8,33
|8,42
|+1,08
|+108,4
|2.020.800.000
|Fenerbahçe
|29,56
|30,34
|28,60
|-5,7
|-3,3
|2.830.828.000
|Trabzonspor
|2,44
|2,11
|1,88
|-10,9
|-23
|940.000.000
|Galatasaray
|4,05
|3,69
|3,15
|-14,6
|-22,2
|1.701.000.000
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?