Beşiktaş için transferde Andraz Sporar iddiası

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:31

O Jogo'da yer alan habere göre Sporting Lizbon, Andraz Sporar'ı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar’ı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Habere göre Portekiz ekibi, Sloven golcünün kiralık sözleşmesine 7 milyon Avro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon Avro'ya düşürmeye çalışıyor.

Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.