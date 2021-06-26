Beşiktaş için transferde Andraz Sporar iddiası
Portekiz basınına göre Beşiktaş, bonservisi Sporting Lisbon’da bulunan Sloven golcü Andraz Sporar ile ilgileniyor.
O Jogo'da yer alan habere göre Sporting Lizbon, Andraz Sporar'ı bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Beşiktaş ise Sporar’ı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.
Habere göre Portekiz ekibi, Sloven golcünün kiralık sözleşmesine 7 milyon Avro satın alma opsiyonu koymak istiyor. Beşiktaş ise bu bedeli 5 milyon Avro'ya düşürmeye çalışıyor.
Sloven oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 41 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.
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