Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:14

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen sosyal medya paylaşımıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski Başkan Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu.

Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortak sevdamız Fenerbahçe!

Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere, Fenerbahçe’nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için... 3 Temmuz'da el ele mabedimizde" ifadelerini kullandı.