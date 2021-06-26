Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:14
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu
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Eski futbolcu Rıdvan Dilmen sosyal medya paylaşımıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski Başkan Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu. 

Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ortak sevdamız Fenerbahçe! 

Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere, Fenerbahçe’nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için... 3 Temmuz'da el ele mabedimizde" ifadelerini kullandı. 


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