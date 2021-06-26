Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen sosyal medya paylaşımıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski Başkan Aziz Yıldırım'a ortak çağrıda bulundu.
Dilmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ortak sevdamız Fenerbahçe!
Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere, Fenerbahçe’nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için... 3 Temmuz'da el ele mabedimizde" ifadelerini kullandı.
ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE!— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) June 26, 2021
Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe’nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin...
#3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE pic.twitter.com/3d5epy9RgV
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla alırlar