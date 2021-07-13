Beşiktaş'ta Kenan Karaman gelişmesi
Milli futbolcu Kenan Karaman'ın, Beşiktaş'a transferi öncesi başkan Ahmet Nur Çebi ile son görüşmeyi yaptığı iddia edildi.
Milli futbolcu Kenan Karaman'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet nur Çebi ile transfer öncesi son görüşmeyi yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Murat Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kenan Karaman şuanda kulüp binasında Başkan Ahmet Nur Çebi ile son görüşmesini yapıyor. Anlaşmanın ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolü, akşam da idmanda izleriz. Birazdan son dakikalar gelir" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki oyuncu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bundesliga 1 ve 2'de forma giyen Karaman, son 3 sezondur Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.
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