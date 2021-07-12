Armindo Bruma, Beşiktaş'ın radarında

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:35

NTV Spor'un haberine göre, bonservisi PSV Eindhoven’de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.

Siyah beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023’te tamamlanacak Bruma’yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon Yunanistan’ın Olimpiyakos takımında kiralık olarak forma giyen Bruma, 34 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.

2013-2017 yılları arasında 3 sezon Galatasaray forması giyen Portekizli oyuncu, 2017-2018 sezonu öncesi Almanya’nın Red Bull Leipzig takımına transfer olmuştu.



