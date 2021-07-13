Formula 1 pilotu Lando Norris, EURO 2020 finalinde gasp edildi
Formula 1'de McLaren pilotu Lando Norris, EURO 2020 finalinin çıkışında gasp edildi.
Formula 1 pilotu Lando Norris, İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) finalini izlemek için gittiği Wembley Stadyumu'nun çıkışında gasp edildi.
İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Norris, maç sonrası İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'ndan ayrıldıktan sonra lüks aracına binerken gaspçıların saldırısına uğradı. 21 yaşındaki pilotun 40 bin sterlin (478.401 TL) değerindeki saati gasp edildi.
Gazeteye konuşan bir görgü tanığı, gaspçılar tarafından tutulan Norris'in saatinin saniyeler içerisinde çıkarıldığını, genç pilotun olay sonrası "sarsıldığını" belirtti.
Norris'in takımı McLaren, yaptığı açıklamayla olayı doğrulayarak sporcusunun zarar görmediğini, ancak anlaşılır şekilde sarsıldığını ve hafta sonu düzenlenecek Britanya Grand Prix'si öncesinde sporcularının yanında olduklarını duyurdu.
McLaren yetkilileri, polisin olayı soruşturması nedeniyle daha fazla yorum yapmak istemediklerini kaydetti.
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