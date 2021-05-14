Beşiktaş kafilesi şampiyonluk için İzmir'de

14 Mayıs 2021 Cuma, 17:23

Süper Lig'in son haftasında, 15 Mayıs Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki Göztepe maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e uçtu. Büyük bir coşkuyla karşılanan siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ da takıma eşlik etti.

Kocadağ, İzmir'de basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

"Zor süreçlerden buraya kadar geldik. Nasip buraya kadar gelmekmiş. Şampiyonlukla süsleriz inşallah. İzmir bize her uğurlu geldi. Takımın durumu, ruh hali gayet iyi. Takımın durumu gayet iyi. Herkes takımla birlikte olmak istedi. Sakat oyuncular da arkadşalarına destek olmak istedi. Şampiyonluk için geldik. Takım halinde inşallah İzmir'den kupayla döneceğiz."

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton, Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.