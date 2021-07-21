Beşiktaş taraftarını isyan ettiren forma sponsorluğu!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:01

Kulüpler açısından sponsorlukların değeri her geçen gün artıyor. Özellikle forma sponsorluklarında İstanbul takımları arasındaki rekabet de kızıştı. Galatasaray mevcut sponsorla sözleşmesini uzattığını duyururken, Avrupa maçları için yine THY ile anlaştı. Beşiktaş taraftarı da “Neden bize de sponsor olmuyorlar?” sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray uzun yıllardır forma göğsü için yerel sponsorlarla anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmalar sadece Türkiye’deki maçları kapsıyor. Avrupa maçlarında ise THY sponsorluk yapıyor. Galatasaray, forma göğüs sponsorluğu için SIXT rent a car ile 20 milyon TL karşılığında anlaştı. Ancak bu sponsorluk sadece Türkiye’deki maçları kapsıyor. Cimbom’un Avrupa maçlarındaki sponsoru ise THY. Galatasaray’ın bu anlaşmadan da yaklaşık 15 milyon TL kazanması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMASI TÜM MAÇLAR İÇİN

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda yıllardır uluslararası markalarla çalışıyor. Bu markalar da hem Avrupa maçlarında hem Türkiye maçlarında yer almak istiyor. Siyah beyazlılar bu alanda yıllarca İngiliz GSM operatörü Vodafone ile çalıştı.

Tarihi anlaşmada stat sponsorluğu ve forma göğüs sponsorluğu bulunuyordu. Ancak Vodafone, forma göğüs sponsorluğunu 2020 yılında sonlandırdı. Bunun üzerine ise sırt sponsoru Beko forma göğüs sponsoru oldu. 21 milyon TL karşılığında imzalanan bu sponsorluk anlaşması siyah-beyazlıların tüm maçlarını kapsıyordu. Beşiktaşlı taraftarlar ise THY'yi eleştirip, takımın rakip firma Pegasus ile uçması için sosyal medyada kampanya başlattı. Galatasaraylı taraftar da bu duruma tepki gösterdi.

Fenerbahçe ise Avis ile yola devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu anlaşmadan yaklaşık 34 milyon TL kazanıyor.

THY, geçen sezonlarda Avrupa maçlarında Başakşehir ve Fenerbahçe'ye de sponsor olmuştu.

Kaynak: Ajansspor / Ceyhun Kuburlu