Beşiktaş, kaleci Mert'le anlaşmak üzere

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:24

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ve taraftarlarını Michy Batshuayi müjdesiyle heyecanlandıran Beşiktaş bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar kaleci Mert Günok ile kesin olarak anlaştı.

22 kez A Milli Takım’ın kalesini koruyan deneyimli eldiven bugün siyah-beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş’ın bu transferi de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Mert Günok transferi için yapılan görüşmelerde Başakşehir ile Beşiktaş 1.4 milyon Avro karşılığında anlaşmıştı. Kariyerinde Fenerbahçe ve Bursaspor gibi kulüpler de bulunan 32 yaşındaki file bekçisi 2017'den bu yana Başakşehir'de mücadele ediyordu.