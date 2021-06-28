Beşiktaş kalecisi Ersin'e sürpriz teklif
Fransız Nice, Beşiktaş'ın ümit milli kalecisi Ersin için nabız yokluyor.
Çifte kupalı Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübünün yetkililerinin bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fransızların, genç kaleci için 8 milyon Avro'luk bir teklifte bulunacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ersin'in satışının 10 milyon Avro karşılığında gerçekleşmesi için Nice kulübüne talepte bulunacak. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in satılması durumunda Mert Günok'a teklif yapacak.
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