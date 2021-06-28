Beşiktaş kalecisi Ersin'e sürpriz teklif

Fransız Nice, Beşiktaş'ın ümit milli kalecisi Ersin için nabız yokluyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:31
Beşiktaş kalecisi Ersin'e sürpriz teklif
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Çifte kupalı  Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu için  Fransa'nın Nice kulübünün yetkililerinin bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fransızların, genç kaleci için 8 milyon Avro'luk bir teklifte bulunacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ersin'in satışının 10 milyon Avro karşılığında gerçekleşmesi için Nice kulübüne talepte bulunacak. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in satılması durumunda Mert Günok'a teklif yapacak.


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