Beşiktaş kalecisi Ersin'e sürpriz teklif

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:31

Çifte kupalı Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübünün yetkililerinin bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fransızların, genç kaleci için 8 milyon Avro'luk bir teklifte bulunacağı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ersin'in satışının 10 milyon Avro karşılığında gerçekleşmesi için Nice kulübüne talepte bulunacak. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in satılması durumunda Mert Günok'a teklif yapacak.