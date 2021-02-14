Beşiktaş kar altında çalıştı
Süper Lig’in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 25. haftasında Ankara deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kar yağışı altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching hareketleriyle başlayan idman, pas oyunları ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar bugün saat 14.00’te özel uçakla Ankara’ya gidecek.
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