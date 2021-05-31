Beşiktaş, Kosova ekibi 2 Korriku ile anlaşma imzaladı
Beşiktaş, Kosova'nın 2 Korriku kulübü ile spor okulları açılması ve oyuncu taraması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile futbol altyapı ve spor okulu alanlarında iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan iş birliği anlaşmasıyla futbol akademi antrenörlerimiz ve spor okulu yetkililerimiz, 2 Korriku Futbol Kulübünün futbol okullarında incelemelerde bulunacak, Priştine'de yeni spor okulları açılması için gereken desteği verecek ve aynı zamanda yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcular keşfedilerek kulübümüze kazandırılacak." denildi.
İş birliği anlaşmasının, Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile 2 Korriku Futbol Kulübünün Başkanı Rexhep Baholli'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildiği kaydedildi.
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