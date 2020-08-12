Beşiktaş kuvvet depoluyor
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Antrenman; ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdman, streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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