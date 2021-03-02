Beşiktaş Malatya deplasmanında; o isimler 11'de
eni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Malatya'da teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başladı. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak. Sergen Yalçın ilk 11'de Larin, Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Atiba, Vida, Josef gibi isimleri ilk 11'de oynatacak.
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