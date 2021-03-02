Beşiktaş, Malatya virajını döndü
Şampiyon adayı Beşiktaş, Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı ve 3 puanı alan taraf oldu.
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Halis Özkahya, Ali Saygın Öğel, Hakan Yemişken
YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hafez, Hadebe, Wallace, Chebake, Tetteh, Mallan (Dk.74 Fofana), Zeki, Acquah (Dk.61 Ahmed), Mustafa, Adem
BEŞİKTAŞ: Utku - N'sakala, Vida, Welinton, Rosier, Larin, Necip (Dk.56 Mensah), Josef, Atiba, Ghezzal (Dk.37 Gökhan), Aboubakar (Dk.84 Nkoudou)
SARI KARTLAR: Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)
GOLLER: Dk.58 Atiba (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta maç başlamadan önce Ersin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine kalede Utku forma giydi. Beşiktaş'a karşı 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor galibiyet hasretine 8 maça çıkardı. Maçın bitmesine dakikalar kala Aboubakar, oyundan alındığı için teknik ekibe tepki gösterip, eldivenlerini fırlatarak, soyunma odasına gitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Gökhan Töre, daha önce görev yaptıkları Malatya'ya karşı rakip olarak geldi.
4'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
11'inci dakikada Larin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ghezzal, son çizgide ortasını yaptı, ancak kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.
13'üncü dakikada Hafez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Domagoj Vida kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.
24'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi.
38'inci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçerek, sert şut çeken Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
58'inci dakikada ceza sahası içerisinde Aboubakar'ın ara pasıyla topla buluşan Atiba'nın çektiği sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kale direğinin dibinden auta çıktı.
78'inci dakikada kaleye uzak noktadan Rosier'ın çektiği sert şutunu kaleci Ertaç, iki hamlede kurtardı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
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