Beşiktaş, Mensah'ı geri gönderiyor!
Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda, Ganalı Mensah ile devam edilmemesini tavsiye etti.
Beşiktaş’ta iç transferde çalışmalar sürerken, geçen yıl büyük umutlarla alınan Bernard Mensah'a veta geldi. Geçen sezon 5 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yaratınca Sergen Yalçın’ın gözünden düştü.
Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunun en gözde oyuncusu olan ve Beşiktaş’ın almak için Galatasaray ile mücadele ettiği Mensah, beklenen katkıyı veremedi. Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda, bu oyuncu ile devam edilmemesini tavsiye etti. Mensah’ın bonservis bedelinin yüksek olması da zaten mali açıdan da bu transferi olanaksız kılıyor. Oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: Ajansspor
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