Beşiktaş, Michy Batshuayi’yi açıklamaya hazırlanıyor
Süper Lig’de yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Michy Batshuayi transferini bugün açıklaması bekleniyor.
Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor’u Nkodou, Atiba ve Larin’in golleriyle 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor.
Son olarak Chelsea forması giyen Michy Batshuayi için görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş'ın transferi kısa sürede duyurması bekleniyor.
Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 35 maçta 22 gol atan Batshuayi, 2016 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydi.
Batshuayi, Chelsea formasıyla çıktığı 77 maçta 26 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN COŞKULU KARŞILAMA
Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Belçikalı santrafor Michy Batshuayi, gece saatlerinde İstanbul'a indi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Michy Batshuayi'yi, Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda taraftar karşıladı.
7 TRANSFER AÇIKLANDI
Transfer döneminde şu ana kadar Beşiktaş 7 transfer açıkladı. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini alan Beşiktaş, serbest oyuncu statüsünde olan Alex Teixeira, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'a ek olarak Başakşehir'den ayrılan Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
??#BatsmanRises pic.twitter.com/o1WJwmu60B— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
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