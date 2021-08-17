Beşiktaş, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklif götürdü

17 Ağustos 2021 Salı, 18:39

Beşiktaş, ilk 11'de forma giyemeyen ve bu yüzden sarı lacivertlilerde mutsuz olduğu söylenen Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan için devreye girdi.

AHMET NUR ÇEBİ, ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.

Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

Sarıl lacivertli yönetim Ozan Tufan hakkında Teknik Direktör Vitor Pereira'nın vereceği raporu bekliyor. Pereira'nın raporunun olumsuz çıkması halinde Ozan Tufan'ın Türkiye içinde satışına sıcak bakılmıyor. Fenerbahçe kaptanının ancak yurt dışı satışına onay verilecek.

Kaynak: Ajansspor / Kartal Yiğit