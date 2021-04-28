"Bitigen Beşiktaş kenar yönetimini adeta çileden çıkardı"

28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:13

Bu yaşıma geldim ki yaşım da bir hayli ilerledi, bu takımı yanımda bir kardiyolog, bir gastroenterelog, bir psikiyatr bulundurmadan izleyemedim. Çünkü bu takım değil 3-0, 6-0 öndeyken bile insana dayanılmaz bir heyecan yaşatır. Bugün de öyle oldu. Beşiktaş, baştan sona üstün götürdüğü ve tartışmasız pozisyon üstünlüğüne sahip olduğu bir maçta, üstelik de 85. dakikaya 3-0 önde girmişken, neredeyse Rize’de iki puanı bırakıp geliyordu.

Beşiktaş, kuşkusuz ligin en iyi top oynayan takımı. Ama aynı zamanda ligin en sıkıntı çeken takımı. Sıkıntı çekmesi, pozisyon üretme güçlüğünden değil, oyuncularının kalitesinden de değil. Son haftalarda kadro kurma güçlüğü ve sürekli aleyhine çalınan düdükler nedeniyle adeta zorla bir telaşa ve paniğe sürüklenmeye çalışılıyor. Şampiyonluk yolunda azimle ve inançla ilerlemesine rağmen, geçtiğimiz haftalarda peş peşe kaybedilen puanlar, gerisinden gelen rakiplerini bir heveslendirip, bir hayal kırıklığına uğratıyor. Ligin bitimine daha çok maç var. Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil. Ama kesin olan bir şey var ki, Beşiktaş bu hırsı ve bu inancıyla devam ederse, mutlu sona en yakın takım. Beşiktaş’ın en büyük üstünlüğü ve avantajı sahaya kadrosundaki bütün golcülerden yoksun çıkmasına rağmen, neredeyse kaleci dışında, herkesin gol atma potansiyelini taşıması.

Biraz da hakemden söz etmek gerekirse, Abdulkadir Bitigen bugün çaldığı ve çalmadığı düdüklerle, Beşiktaş kenar yönetimini adeta çileden çıkardı. Sertliğe izin veren ama bunu dengeli uygulamayan ve Beşiktaş’ın lehine çalmadığı düdüklerle adeta defansta direncini, hücumda da süratini düşürmeye çalışan bir hakem gördük. Sergen Yalçın’ın son haftalarda ve aylarda ısrarla vurguladığı kötü niyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Beşiktaş’ın attığı 3 golün yanı sıra, 2 golü de sayılmadı. Ofsayt kararı belki tartışılabilir ama Vida’nın göğsüyle Atiba’ya indirdiği topta, rakibin koltuğunun altına sıkışmış topun beline çarpması asla elle oynama kabul edilmemeliydi. O pozisyondan sonra üçüncü golü bulmasına rağmen, yine de Beşiktaş rakip kaleye 5 gol göndermesine rağmen maçtan sadece 1 puanla çıkabilirdi. Maçın da hikayesi budur.