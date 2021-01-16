Beşiktaş sağ bekini Eskişehir'de buldu!

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:14

Fenerbahçe'nin ardı ardına tranfer açıklamasından sonra bir tranfser haberi de Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlılar, Eskişehirspor'da forma giyen Bilal Ceylan'la anlaşma sağladı.

Siyah- beyazlılar, Eskişehirspor'a Bilal Ceylan için 3 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda orijini sağ bek olan tek isim Valentin Rosier. Onun da kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Douglas'a ise lisans çıkarılmamıştı. Onunla yolların ayrılması hedefleniyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz gibi isimler de zaman zaman sağ bekte görev alıyorlar.

Eskişehirspor'un genç sağ beki Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı takımın altyapısının kapısından 9 yaşında girdi.