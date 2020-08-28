Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi bu sabah salon çalışması yaparak, denge ve kuvvet depoladı.

İHA
28 Ağustos 2020 Cuma, 14:04
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi bu sabah salon çalışması yaparak, denge ve kuvvet depoladı.
Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren siyah-beyazlılar bu sabah salonda çalıştı. Bir saate yakın süren çalışmada futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde denge ve kuvvet çalıştı. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi. Sıcak hava nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


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