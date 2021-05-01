Beşiktaş Şampiyonluk iştahı ile '7' bitirdi!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:52

Oysa bu maça 90 dakika öncesi 'kaftan biçen' çoktu.

Önce Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın acemice açıklamaları, ardından Hataylı yöneticinin, "Sergen Hocayı memnun etmek gibi bir misyonumuz yok" demeci.

Belli ki istim üstündeki Beşiktaş'ı 'gaza' getirmiş bu demeçler.

Attıkça coştular, coştukça attılar.

Elbette henüz 2. dakika dolmadan Hataylı Akintola'nın kendi kalesine attığı gol, ardından ilk 14 dakikadaki 3 golle maçın 4-0'a gelişi, oyuna girer girmez takımının 5. golünü atan Rıdvan'ın gözyaşları bir şeylerin işaretiydi.

İştahlıydılar, bu iştah sanırım şampiyonluk iştahı.

Maçın genel analizine gelirsek; sağ kanadı müthiş kullandı Kara Kartal. Rosier-Ghezzal ikilisi adeta felç ettiler Hatayspor defansını.

Atiba-Josef bildiğiniz gibi. Ljajic yaratıcı.

Ama sağ bek Rosier Beşiktaş'ın turbo motoru gibiydi. Elbette Hatay'ın Yunan sol beki ve Brezilyalı liberosu da amatör kümede yapılmayacak işleri yaptılar o ayrı! Sanırım kendi yaptıkları hatalara da inanamış olmalılar ki bir ara saha ortasında toplanıp, "Ne oluyor" bize dediler. O andan sonra 4 gol daha yediler.

Kabul teknik direktörleri Ömer Erdoğan Covid ve Hatay'da kaldı. Ancak hiç mi telefon bağlantısı yoktu?

Ne bileyim hani bizlerin gördüğünü Ömer Hoca veya kulübedeki Özhan Pulat Hocanın görmemiş olma ihtimali yok.

Şöyle diyeyim, amatör küme takımı çıksa bu kadar dirençsiz oynamazdı Dolmabahçe'de!

Sayılara bakacak olursak; Beşiktaş 90 aktif pas yapmış, 19 şut atmışy, 11'i kaleyi bulmuş.

Evet oyun istatistikleri farkın algoritmik açılımını yapıyor, ama futbol sayısal bir oyun değil. Eğer bugün toplar adresini bulduysa, bunda Sergen Yalçın'ın şampiyonluk motivasyonunun payı var.

Bu motivasyondan en çok etkilenenlerin Ghezzal, N'Koudu ve Larin olduğunu düşünüyorum. Özellikle Larin şahsi gol rekorunu kırmış olabilir bugeceki maç. Birbirinden zor goller attı. Araya girdi, kenara kaçtı, Aboubakar ve Cenk'i aratmadı.

Şİmdi Beşiktaş'ın önünde 270 dakika var. 1 galibiyet ve 1 beraberlik şampiyonluğa yetiyor.

Yani önümüzdeki hafta Galatasaray'a yenilseler bile güle oynayan şampiyon olabilirler.

Zaten Galatasaray'a yenilmeleri de zor; çünkü şampiyonluk ritmini bulmuşlar.