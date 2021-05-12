Beşiktaş: "Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz"

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:18

Beşiktaş Kulübü, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya, sivillere ve çocuklara yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.