Beşiktaş: "Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı mesajda Doğu Kudüs'te sivillere yapılan saldırıları kınadı.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:18
Beşiktaş:
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya, sivillere ve çocuklara yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınıyoruz! Bölgeye bir an önce barış ve huzurun hakim olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler