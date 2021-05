Beşiktaş Icrypex'in yıldızı Alperen Şengün'den flaş NBA kararı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:11

Beşiktaş Icrypex formasıyla bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'ne damga vuran ve ismi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile anılan milli basketbolcu Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'na katılacağını açıkladı.

18 yaşındaki genç oyuncu, NBA Draftı'na katılacağını sosyal medyadan yayınladığı açıklamayla duyurdu:

“Benim için saha içinde ve dışında yaptıkları her şey için öncelikle anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Sizden daha iyi bir aile hayal edemiyorum. İyiliğim ve daha iyi bir performans ortaya koymam için beni her zaman desteklediniz ve teşvik ettiniz. Her maç daha iyi olmam için bana destek olan, yardım eden tüm koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim.

Bu sezonu takımımla birlikte en iyi şekilde bitirmek ve sonrasında da dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan NBA’de oynamak için sabırsızlanıyorum."

Şengün, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 19.21 sayı, 9.38 ribaund ve 26.76 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı.