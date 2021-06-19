Beşiktaş, Slovakya’da yapacağı hazırlık kampını iptal etti
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Slovakya’da gerçekleştirmeyi planladığı yeni sezon hazırlık kampının iptal edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Slovakya’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlık kampının Slovakya hükümetinin uyguladığı Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş’ın hazırlık kampı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’ın resmî sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:
“Futbol A Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir.
Siyah-beyazlılarımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecektir.”
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