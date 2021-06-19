Beşiktaş, Slovakya’da yapacağı hazırlık kampını iptal etti

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:14

Beşiktaş, Slovakya’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlık kampının Slovakya hükümetinin uyguladığı Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.



Beşiktaş’ın hazırlık kampı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş’ın resmî sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:

“Futbol A Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir.

Siyah-beyazlılarımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecektir.”