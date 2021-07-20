Beşiktaş, sonunda Rosier'le el sıkıştı

20 Temmuz 2021 Salı, 08:16

Beşiktaş, şampiyonluğun mimarlarından Valentin Rosier'le el sıkıştı. Oyuncunun kulübüyle yapılan transfer görüşmeleri sonucunda Sporting Lizbon ve Beşiktaş tarafları orta yolu buldu.

Rosier transferinde Beşiktaş'la Sporting Lizbon taraflarının 4.5 milyon Avro'ya anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Rosier'le 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı; Rosier'in yıllık 1 milyon 350 bin Avro'ya oynayacağı iddia ediliyor. Ayrıca bonuslar da var.