Valentin Rosier'den Beşiktaş paylaşımı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:50

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki "transfer" gerginliğinin odağı olan Valentin Rosier, Beşiktaşlı taraftarlara sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.

Sporting Lizbon'un sözleşmeli futbolcusu olan 24 yaşındaki Rosier, Fransızca yayın yapan bir Beşiktaş taraftar hesabının "#RosierİçinHavaalanına" etiketi ile yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Rosier'in yanıtında dua eden ellerin bulunduğu sembolü kullandığı paylaşım şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir, bu rekabetin gereğidir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz senelerde bize de oldu. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup fiyat yükseltmesi. O konuda dikkatli davranma isteği var, biz de buna katılıyoruz. Tüm başkanlarla çok şeffaf bir iletişimimiz var. Orada dikkatli davranırız.

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."

Beşiktaşlı yöneticiler ise, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Galatasaray'ın tutumuna tepki göstermişti.