Beşiktaş'ta Adnan Dalgakıran ve Kerem Gürel'den "transfer" tepkisi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:48

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Gürel; Galatasaray ile Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferleri konusunda girilen rekabete atıfta bulunan açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dalgakıran, rakiplerine isim vermeden şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sadece Avrupa'da 64 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 20 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse, yöneticiye de ihtiyaç yok."

Dalgakıran'dan dakikalar sonra paylaşım yapan Kerem Gürel ise şunları kaydetti:

"Görüşme talebi reddedildikten sonra, maaş teklif etme isteği de oyuncu tarafından reddedilen bir oyuncunun kulübüne ciddi bir bonservis önermenin sebebi ile ilgili de açıklama yapın lütfen, tebessüm ederek takip etmeye devam edelim."

Yöneticilerin paylaşımları şu şekilde:

Sadece Avrupa da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin , rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse, yöneticiye de ihtiyaç yok. — Adnan Dalgakıran (@adnandalgakiran) July 19, 2021