Beşiktaş, sosyal medyada Valentin Rosier ile diyaloğa girdi

03 Ağustos 2021 Salı, 17:36

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından Valentin Rosier için yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kimsede olmayan sağ bek fotoğrafı arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takımın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ise, paylaşımın altına kendi fotoğrafını gönderdi.

Siyah beyazlı ekipte Sporting Lizbon'dan bir yıl daha kiralanan Valentin Rosier, bu olaydan dakikalar önce yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon kendisi gibi kiralık olarak oynayan Rachid Ghezzal'a "Come to Beşiktaş Rachid" (Beşiktaş'a gel Rachid) ifadeleriyle mesaj yollamış, bu paylaşım kısa süre sonra silinmişti.

Beşiktaş'ın ve Rosier'in paylaşımları şu şekilde: