Valentin Rosier, Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı
Valentin Rosier’in takımla yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sergen Yalçın Rosier ile özel olarak ilgilendi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Rosier, siyah-beyazlı ekiple yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından kondisyon koşuları, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile tamamlandı.
Valentin Rosier’in takımla yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sergen Yalçın Rosier ile özel olarak ilgilendi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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