Beşiktaş taraftar grubu çArşı'dan flaş açıklama: Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır!
Beşiktaş taraftar grubu çArşı, son günlerde yaşanan yönetim, Sergen Yalçın krizine dair açıklamalarda bulundu.
Taraftarlar çArşı'dan Sergen Yalçın'a destek olmak için organizasyon düzenlemesini talep ederken çArşı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
çArşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!
Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır.
Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır."
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