Beşiktaş taraftar grubu çArşı'dan flaş açıklama: Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır!

22 Haziran 2021 Salı, 12:23

Taraftarlar çArşı'dan Sergen Yalçın'a destek olmak için organizasyon düzenlemesini talep ederken çArşı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

çArşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır.

Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır."