Beşiktaş taraftar grubu çArşı'dan flaş açıklama: Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır!

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, son günlerde yaşanan yönetim, Sergen Yalçın krizine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 12:23
Beşiktaş taraftar grubu çArşı'dan flaş açıklama: Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır!
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Taraftarlar çArşı'dan Sergen Yalçın'a destek olmak için organizasyon düzenlemesini talep ederken çArşı'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 

çArşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır.  

Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır."


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