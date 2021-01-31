Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya

Süper Lig'de 2. yarının ilk büyük maçında Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya.

AA
31 Ocak 2021 Pazar, 18:06
Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



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