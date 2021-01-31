Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya
Süper Lig'de 2. yarının ilk büyük maçında Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir, Abdulkadir Parmak, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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