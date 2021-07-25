Beşiktaş tribünlerinin sevilen ismi Mehmet Işıklar kimdir?

25 Temmuz 2021 Pazar, 11:12

Beşiktaş Çarşı grubunun kurcularından olan ve Optik başkan lakabı ile bilinen Mehmet Işıklar, vefatını 14.yılında sevenleri tarafından özlemle anılıyor.

Mehmet Işıklar, 1969 yılında İstanbul, Kadırga’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlik mesleğini bıraktı.

Koyu Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Işıklar, çocukluğundan itibaren siyah- beyazlı tribünlerin vazgeçilmez ismi oldu.

Mehmet Işıklar, kısa zaman sonra Çarşı Grubu’nun kurucularından bir tanesi oldu.

OPTİK BAŞKAN

Beşiktaş maçlarını kaçırmayan Mehmet Işıklar, Beşiktaş taraftarı tarafından takımın maskotu olarak görülüyordu.

O zamanlar camları kalın olan gözlük takması nedeniyle 'optik' lakabını aldı.

Mehmet Işıklar, 25 Temmuz 2007'de kalp krizi geçirerek vefat etti.



