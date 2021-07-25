TOKYO 2020 | Son şampiyon Amerika, açılış maçında Fransa karşısında
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda basketbolda son olimpiyat şampiyonu Amerika, Tokyo 2020'deki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda finalde Sırbistan’ı 96-66 yenerek altın madalyanın sahibi olan Amerika, Tokyo 2020’de ilk maçına bugün çıkıyor.
Son olimpiyatta İspanya’ya elenen Fransa ile karşılaşacak Amerika’da JaVale McGee ve Keldon Johnson, Bradley Beal ve Kevin Love’ın yerine kadroya dahil edildi.
ŞAMPİYON OLUP TOKYO’YA GELDİLER
Dört gün önce NBA final serisinde Phoenix Suns’ı mağlup ederek 50 yıl sonra şampiyon olan Milwaukee Bucks’ta forma giyen Khris Middleton ve Jrue Holiday, Amerika’nın olimpiyat kadrosuna dahil edildi. Phoenix Suns forması giyen Devin Booker da bugünkü karşılaşmada forma giyecek.
FRANSA’DA 4 NBA YILDIZI
Geçtiğimiz sezon NBA’de yılın savunmacı seçilen Rudy Gobert ile birlikte Boston Celtics forması giyen Evan Fournier, Clippers’ta oynayan Nicolas Batum ve New York Knicks’in oyun kurucusu Frank Ntilikina Fransa kadrosunda yer alıyor.
İki takım son olarak 2019 FIBA Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ve Amerika, Fransa’ya 89-78 mağlup olmuştu.
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