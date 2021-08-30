Beşiktaş, Umut Meraş transferini açıkladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:06

Son şampiyon Beşiktaş transfere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Michy Batshuayi ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katan Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2019 yaz transfer sezonunda Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 müsabakada bir gol bir bir asist ile takımına katkıda bulunmuştu.