Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş ve Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ye verildi.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcusu Hüsamettin Yener de Yılport Samsunspor ile oynanan play-off maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
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