Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupa töreni için Boğaz’da
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 2016/17 sezonunda olduğu gibi kupasını almak için Vodafone Park’a Boğaz üzerinden geldi.
Ligde son hafta Göztepe’yi mağlup edip ikinci sıradaki Galatasaray ile gol averajını korumayı başararak tarihindeki 16. Şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuşuyor.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bugün yapılacak törenle ikinci kupasına da kavuşacak.
Tesislerden Vodafone Park’a deniz yoluyla hareket eden Beşiktaş’a denizde birçok tekne eşlik etti.
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