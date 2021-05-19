Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupa töreni için Boğaz’da

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:47

Ligde son hafta Göztepe’yi mağlup edip ikinci sıradaki Galatasaray ile gol averajını korumayı başararak tarihindeki 16. Şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuşuyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bugün yapılacak törenle ikinci kupasına da kavuşacak.

Tesislerden Vodafone Park’a deniz yoluyla hareket eden Beşiktaş’a denizde birçok tekne eşlik etti.