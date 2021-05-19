Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupa töreni için Boğaz’da

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 2016/17 sezonunda olduğu gibi kupasını almak için Vodafone Park’a Boğaz üzerinden geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:47
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupa töreni için Boğaz’da
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Ligde son hafta Göztepe’yi mağlup edip ikinci sıradaki Galatasaray ile gol averajını korumayı başararak tarihindeki 16. Şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuşuyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bugün yapılacak törenle ikinci kupasına da kavuşacak.

Tesislerden Vodafone Park’a deniz yoluyla hareket eden Beşiktaş’a denizde birçok tekne eşlik etti. 


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