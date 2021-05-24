Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa yolu, Manchester United'a bağlı
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki kaderi, UEFA Avrupa Ligi finaline bağlı olacak.
İngiltere Premier Ligi'ni ikinci sırada bitiren Manchester United'ın Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de İspanyol ekibi Villareal ile Polonya'nın Gdansk kentinde karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek.
Premier Lig'i şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci sırada bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Manchester United'ın Villareal'i mağlup etmesi durumunda, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup kuralarında üçüncü torbada olması kesinleşecek. United'ın katılım hakkı Fransa Ligue 1 üçüncüsü Monaco'ya geçerken, Monaco'nun kulüp puanının az olması Beşiktaş'ı üçüncü torbaya taşıyacak.
Manchester United, kazanması durumunda Süper Lig ikincisi Galatasaray'ın da işini kolaylaştıracak. "Kırmızı şeytanlar"ın kupaya uzanması durumunda sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turu yerine üçüncü ön eleme turundan başlayacak.
Villareal'in galibiyetinde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup kurasına dördüncü torbadan katılırken, ikinci ön eleme turunda boy gösterecek olan Galatasaray ise sezonu daha erken açacak.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün