Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa yolu, Manchester United'a bağlı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:11

İngiltere Premier Ligi'ni ikinci sırada bitiren Manchester United'ın Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de İspanyol ekibi Villareal ile Polonya'nın Gdansk kentinde karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek.

Premier Lig'i şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci sırada bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Manchester United'ın Villareal'i mağlup etmesi durumunda, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup kuralarında üçüncü torbada olması kesinleşecek. United'ın katılım hakkı Fransa Ligue 1 üçüncüsü Monaco'ya geçerken, Monaco'nun kulüp puanının az olması Beşiktaş'ı üçüncü torbaya taşıyacak.

Manchester United, kazanması durumunda Süper Lig ikincisi Galatasaray'ın da işini kolaylaştıracak. "Kırmızı şeytanlar"ın kupaya uzanması durumunda sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turu yerine üçüncü ön eleme turundan başlayacak.

Villareal'in galibiyetinde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup kurasına dördüncü torbadan katılırken, ikinci ön eleme turunda boy gösterecek olan Galatasaray ise sezonu daha erken açacak.