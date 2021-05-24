Premier Lig'de gol ve asist krallığında zirve Harry Kane'e ait

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Harry Kane, sezonu gol ve asist kralı olarak tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:49
Premier Lig'de gol ve asist krallığında zirve Harry Kane'e ait
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İngiltere Premier Lig'i 62 puanla 7'nci sırada tamamlayan Tottenham, UEFA Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Londra temsilcisinin yıldızı Harry Kane ise sezonu gol ve asist kralı olarak tamamladı.

İngiliz forvet 2020-21 sezonunda Tottenham formasıyla çıktığı 35 maçta 23 gol atıp, 14 de gol pası üreterek Premier Lig'in gol ve asist krallığında zirveye yükseldi.

Kane, 2015-16 ve 2016-17 sezonunun ardından Premier Lig'de 3'üncü kez gol krallığı yaşadı.

27 yaşındaki yıldız, Andy Cole'dan bu yana (1993/94) ligde her 2 kategoride de zirvede yer alan ilk oyuncu oldu.

Kane, geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. 



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