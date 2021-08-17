Beşiktaş Vodafone Futbol Takımı, Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkıyor

17 Ağustos 2021 Salı, 15:57

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın St. Pölten ekibiyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eleme turunda St. Pölten'in yanı sıra İtalya'nın Juventus ve Kuzey Makedonya'nın Kamenica Sasa ekipleriyle 8. Grup'ta yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda siyah-beyazlı ekibin, Torino'da St. Pölten ile yapacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'i yenmesi halinde Juventus-Kamenica Sasa maçının galibiyle 21 Ağustos'ta final karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, St. Pölten'e mağlup olması halinde ise Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos'ta üçüncülük müsabakası oynayacak.

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olmuş, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanmıştı.

