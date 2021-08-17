Beşiktaş Vodafone Futbol Takımı, Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda St. Pölten ile karşılaşacak

AA
17 Ağustos 2021 Salı, 15:57
Beşiktaş Vodafone Futbol Takımı, Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkıyor
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın St. Pölten ekibiyle karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eleme turunda St. Pölten'in yanı sıra İtalya'nın Juventus ve Kuzey Makedonya'nın Kamenica Sasa ekipleriyle 8. Grup'ta yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda siyah-beyazlı ekibin, Torino'da St. Pölten ile yapacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'i yenmesi halinde Juventus-Kamenica Sasa maçının galibiyle 21 Ağustos'ta final karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, St. Pölten'e mağlup olması halinde ise Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos'ta üçüncülük müsabakası oynayacak.

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olmuş, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanmıştı.


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