Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:07

Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş, bugün evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı BeIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

SALİH UÇAN VE UMUT MERAŞ YOK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.