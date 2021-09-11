Miralem Pjanic Beşiktaş'a asist ile 'merhaba' dedi!
Beşiktaş'ın Barcelona'dan transferi Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında asist yaptı.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Miralem Pjanic'in performansını merak ediyordu. Barcelona'dan transfer edilen Pjanic, Beşiktaş kariyerine oldukça hızlı başladı.
Siyah-beyazlı takıma gelir gelmez, ilk 11 başlayan Miralem Pjanic, Beşiktaş orta sahasının önemli ismi olacağını gösterdi. Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Michy Batshuayi'ye inanılmaz bir pas veren Pjanic, Belçikalı takım arkadaşının gol atmasını sağladı.
Daha top gelmeden Batshuayi gören ve hemen pasını atan Pjanic, Beşiktaş kariyerindeki 7. dakikada asist yaparken, taraftarları da fazlasıyla mutlu etti.
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırarak, siyah-beyazlı takımda ilk golünü attı.
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