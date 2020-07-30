Beşiktaş'a sürpriz forvet

30 Temmuz 2020 Perşembe, 12:12

Burak Yılmaz ve Boateng ile yollarını ayıran Beşiktaş forvet arıyor.

İddialara göre Beşiktaş, Yunan liginde oynayan Akpom ile ilgileniyor.

Yunan 1. Liginin köklü takımlarından PAOK Selanik'te forma giyen Chuba Akpom'la ilgilenen Siyah-Beyazlı ekip oyuncu ile anlaşma noktasına geldi. Beşiktaş, Nijeryalı forvet için 2 milyon Avro ödeyecek.

İngiltere doğumlu Akpom 1995 doğumlu. Adı daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı.